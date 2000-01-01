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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Именной список граждан села Репного Придаченской волости на передел земли на 1919 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 1. Дело 10.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
209Репное, с. каз. и вл.при р. Усмани.71284304346Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
72. Репное, село бывшее государственное, при речке Усмапи, дворов 116, жителей 664, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Репное, Служ. Смагиных, Служ. Сукочевых, Служ. Деревских, быв. Черновой709селоРепенск.165993
Репенский (в районе Чижев. вол.).761хуторРепенск.216