село Репное, село Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Репное

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Именной список граждан села Репного Придаченской волости на передел земли на 1919 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 1. Дело 10.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
209Репное, с. каз. и вл.при р. Усмани.71284304346Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
72. Репное, село бывшее государственное, при речке Усмапи, дворов 116, жителей 664, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
Репное, Служ. Смагиных, Служ. Сукочевых, Служ. Деревских, быв. Черновой709селоРепенск.165993
Репенский (в районе Чижев. вол.).761хуторРепенск.216
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