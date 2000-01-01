сельцо Подгорный Липяг, сельцо Подгорный Липяг, Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886) — Familio

Подгорный Липяг

Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2838Подгорный Липяг (Мерчанский Липяг), сц. вл.при р. Байгоре.324018115122

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Ростовская волость
1169. Плостинский Липяг (Нефедовское), сельцо бывшее владельческое, при реке Байгоре, дворов 23, жителей 130, церковь православная
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