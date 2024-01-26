деревня Даниловск, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Даниловск

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Старосельская волость
35Дер. Даниловскпроселочнойречке Белая НатопДаниловск. с. о. 38127122Поцолтовского прав. 11011
113Усадьбы Даниловскпроселочнойречке Белой Натопепсал. Макаровскому122Поцолтовского прав. 11011

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д Даниловск6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Даниловск12

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