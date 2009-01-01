агрогородок Скирмантово, Дзержинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Скирмантово

Дзержинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Скирмунтово70Язынские3134035

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Койдановская волость
Скирмунтово, деревня157193353520
Скирмунтово, имение2813353520
Скирмунтово, одн.613353520

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Дзержинский район, Путчинский сельсовет
д Скирмантово617

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Дзержинский район, Путчинский сельсовет
аг. Скирмантово89

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