деревня Красавка, деревня Красавка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Красавка

Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Красавка Волче-Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4560.
О гражданах д. Красавки Волче-Вражской волости Антоне Емельяновиче Фатееве, Терентии Игнатьеве - Коробкове и др обвиняемых по 269 ст. 1918 г. // Гос. архив Пензенской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Волчье-Вражская волость
941. Красавка, деревня бывшая государственная, при речке Сюверне, дворов 98, жителей 669

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Тамалинский район
47825Красавкадеревня52°43'43°19'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Тамалинский муниципальный район, Сельское поселение Ульяновский сельсовет
56658437131д Красавкадеревня
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