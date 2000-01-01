сельцо Подмонастырная, сельцо Подмонастырная, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Подмонастырная

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
100Подмонастырная (Тихонова, Трехсвятительское), сл. каз.при рч. Вепрейке.18866200224Церковь православная 1. Монастырь 1. Училище. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Тихоновская волость
58. Тихонова Слобода (Подмонастырская Слобода), село бывшее государственное, при речке Выпрейке, дворов 53, жителей 394, волостное правление (уездный город в 18 верстах), Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Калужский уезд, Тихоновская волость
село Тихонова
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