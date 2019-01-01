деревня Изори, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Изори

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Изорь Лубинской волости, Лужского уезда, О. Кузьмина на постановление уездного съезда о лишении надела земли. 1891 г. // Центральный государствен Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Изори, Лубинской волости, Лужского уезда, О. Кузьминым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2417Изори, д. вл.при колодцах.765882332

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лубинская волость
Изори д.905 стан4326 участок47станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
312933Изоридеревня58°14'00"30°08'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422191д Изоридеревня

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