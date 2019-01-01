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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина с. Шереметьево Митрофановской волости Чембарского уезда Чернышевой о переходе из православия в старообрядчество. 1911–1912 гг. // Гос. архив Пензе Показать все
Прошение крестьянина с. Шереметево Митрофановской волости Чембарского уезда Чернышева о переходе его из православия в старообрядчество. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензен Показать все
Прошение крестьян с. Шереметево Митрофановской волости Чембарского уезда Гущина и его жены Степановой о переходе их с детьми из православия в старообрядчество. 1913–1914 Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Шереметьево Митрофановской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4634.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1667Поганка, д. вл.при рч. Поиме.3515229635738Заводы: поташный и салотопенных 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
976. Погановка, деревня бывшая владельческая, при речке Поиме, дворов 260, жителей 1662
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47405Шереметьевосело53°10'43°04'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56603437101с Шереметьевосело