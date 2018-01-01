село Колодезное, село Колодезное, Рівненська область (на 2018) — Familio

Колодезное

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Моквинская волость
1727. Холопская Вулька, деревня бывшая владельческая, при реке Случе, дворов 46, жителей 424, ветряная мельница, винокуренный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19659Колодязнеселор-н Березнівськийсільрада Прислуцька
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