село Задушное, село Задушное, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Задушное

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с-ца Задушино Вяжевской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с-ца Задушино Вяжевской вол. Новосильского у. Михаилу Павлову Орехову. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 6 Показать все
Протоколы и повестки землемера Минаева по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с-ца Задушино Вяжевской вол. Новосильского у. (список домохозяев прилагается Показать все
Протоколы землемера Минаева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с-ца Задушино Вяжевской вол. Новосильского у. Михаилу Павлову Орехову. 1913 г. // Гос. Показать все
Дело по прошению государственной крестьянки вдовы Феклы Никифоровой дочери Лашиной с. Задушное Вяжевской волости Новосильского у. о возвращении из рекрутов сына Григория. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с. Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2932Задугино, с. каз.при р. Зуше.41414015331654Церк. правосл 3. Монастырь. Духовное училище. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Вяжевская волость
812. Задугино (Духово), село бывшее государственное, при реке Зуше, дворов 179, жителей 1218, монастырь, 3 церкви православных, школа, лавка, ярмарка в Духов д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
291877Задушноесело52°59'с.ш.36°58'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Вяжевское сельское поселение
54643402111с Задушноесело
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