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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Рябинкино, Добручинской волости, Гдовского уезда, К. Максимова на лишение его земель. 1894–1901 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
По жалобе крестьянина дер. Рябинкино Добручинской волости Гдовского уезда И. Антонова по делу о незаконной постройке крестьянина П. Андреева. 1901–1905 гг. // Центральный Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
733Рябинкино, д. вл.при колодце.213272229
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Рябинкино Вревск. д.281 стан3773 участок28почтовое отделение Скамья.
Рябинкино Хвост. д.281 стан3773 участок28почтовое отделение Скамья.
Рябинкино Государ. д.281 стан3773 участок28почтовое отделение Скамья.