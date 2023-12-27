деревня Рябинкино, Вяжищенская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Рябинкино

Вяжищенская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Рябинкино, Добручинской волости, Гдовского уезда, К. Максимова на лишение его земель. 1894–1901 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
По жалобе крестьянина дер. Рябинкино Добручинской волости Гдовского уезда И. Антонова по делу о незаконной постройке крестьянина П. Андреева. 1901–1905 гг. // Центральный Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
733Рябинкино, д. вл.при колодце.213272229

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Вяжищенская волость
Рябинкино Вревск. д.281 стан3773 участок28почтовое отделение Скамья.
Рябинкино Хвост. д.281 стан3773 участок28почтовое отделение Скамья.
Рябинкино Государ. д.281 стан3773 участок28почтовое отделение Скамья.

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