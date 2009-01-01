агрогородок Озерница, Слонимский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Озерница

Слонимский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Чемерская волость
550. Езерница, местечко бывшее владельческое, дворов 39, жителей 418, п. пр., синагога, школа, 4 лавки, харчевня, постоялый двор, питейный дом, 2 ярмарки, базар

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Чемерская волость
ОзерницаИмение76432121Слоним
ОзерницаВодян. мельн.6432121Слоним
ОзерницаЖел.-дор. станция50432121Слоним
ОзерницаМестечко590432121Слоним

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Слонимский район, Озерницкий сельсовет
д Озерница411

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Слонимский район, Озерницкий сельсовет
аг. Озерница205

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