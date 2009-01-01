деревня Ясная Поляна, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ясная Поляна

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Ляцкая волость
Храновщизна, ф. (кн. Друцкаго-Любецкого), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 65, у. гор. 69 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Гродно 48 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Остринский поссовет
д Ясная Поляна9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Ясная Поляна11

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