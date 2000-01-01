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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1823Анатольская (Грань), дер.при рч. Шайтанке.17725258593Почтовая и земская станции.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
352. Анатольская (Грань), деревня бывшая владельческая, при речке Шайтанке, дворов 37, жителей 191, лавка, почтовая станция, земская почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91030Анатольскаядеревня57°44'с.ш.60°09'в.д.O-41-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000106д Анатольскаядеревня