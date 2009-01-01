хутор Лепенка, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Лепенка

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Лепенка, х. (Гр. Чапского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. ½, у. гор. 6 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Солы 14 в.
Лепенка, д., жит. 47 (23 м. 24 ж.), дес. 57, у. гор. 7 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Солы 14 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
х Лепенка3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
х. Лепенка4

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