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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Хованщино, Архангельское тож и д. Ухтомка Хованской вол. Епифанского у. (спи Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Ухтомка Хованской волости Епифанского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 4. Дело 27 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1836Ухтомка, д. вл.при р. Таболе.252725114136
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
502. Ухтомка, деревня бывшая владельческая, дворов 80, жителей 575, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1388Ухтомкасело53°38'с.ш.38°56'в.д.N-37-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615432106с Ухтомкасело