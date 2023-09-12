село Ухтомка, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ухтомка

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Хованщино, Архангельское тож и д. Ухтомка Хованской вол. Епифанского у. (спи Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Ухтомка Хованской волости Епифанского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 4. Дело 27 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1836Ухтомка, д. вл.при р. Таболе.252725114136

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Хованская волость
502. Ухтомка, деревня бывшая владельческая, дворов 80, жителей 575, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
1388Ухтомкасело53°38'с.ш.38°56'в.д.N-37-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Липяговское сельское поселение
61615432106с Ухтомкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.