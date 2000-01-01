деревня Волчья, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Волчья

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2602Волчья, д. каз. и вл.при руч. Волчьем.352053255300

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Лебедская волость
792. Волчье, село бывшее государственное, дворов 88, жителей 598

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Кудиновская волость
39116ВолчьеселоВолчанскийВсего: 157. Крестьянского типа: 156.390442832325.3Студеный, М.-К.-В. ж. д. : 19,2 км.п. а. Евланово: 5,3 км.С/с.; шт. I-ой ст.; лик/п.

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