другой Темная, Трубчевский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Темная

Трубчевский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
3925Темная, д. уд. и каз.при колодцах.5570366403

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Стрелецкая волость
1274. Темное, деревня бывшая государственная и удельная, при реке Десне, дворов 126, жителей 1007

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Трубчевский уезд, Стрелецкая волость
Темное (деревня)4Город Трубчевск

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