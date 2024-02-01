деревня Кунгурка, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Кунгурка

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Полуденская волость
2) д. Кунгурка на р. Кунгурке, распл.Полуденское общество51107112Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские162

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