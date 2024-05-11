хутор Кейши, хутор Кейши, Galēnu pagasts, Preiļu novads (на 2019) — Familio

Кейши

Galēnu pagasts, Preiļu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Голянская волость
74МоркотыдеревняМалта, рекаГолянского, римско-католическогоАлександропольскому сельскому обществу9

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Preiļu novads, Galēnu pagasts
Keišiagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=137223
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