посёлок Анисовский, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Анисовский

Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1834Анисков, хут. каз.при ерике Ветляном.23082499101

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Покровская волость
Дер. Аниськов хутор. Быв. госуд. Малороссы. Правосл.5665Р. Мечетная442 14196778225223
Ст. "Анисовка"5722Колод.525 17193104125

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Энгельсский район
301549Анисовскийпосёлок51°25'с.ш.46°06'в.д.M-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, Новопушкинское сельское поселение
63650480106п Анисовскийпоселок

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