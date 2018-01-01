село Свитино, село Свитино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Свитино

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4642Свитино, с. вл.при отвержке р. Мочи.245165345Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Вороновская волость
1108. Свитино, село бывшее владельческое, при речке Моче, дворов 17, жителей 87, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Вороновская волость
Село Свитино 325Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Нара. 2123Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
61608Свитиносело55°19'с.ш.37°04'в.д.N-37-027
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