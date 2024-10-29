деревня Степановка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Степановка

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1878Степановка, д. вл.при прудах.101023142143

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Вилинская волость
Степановка деревня3440при железн. дороге5419918438370134Вилинка
Степановская эк. кн. Гагарина вл. ус.3443при железной дороге1282065124Вилинка
Будка при д. Степановке347211265124Вилинка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
329239Степановкадеревня54°18'с.ш.38°52'в.д.N-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Трепольское сельское поселение
61617473186д Степановкадеревня

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