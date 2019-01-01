деревня Чепли, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Чепли

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Велижский уезд
Чепли11Петр Сем. Горожанский14537344

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Велижский уезд, Чепельская волость
53. Чепля, погост, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, богадельня, 3 ярм. В 22 верстах — паров. млн. (без названия)

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Велижский уезд, Ченельская волость
погост Чепля28289798773121852204438932

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Чепельская волость
1ЧаплиселоЧепли, озероЧепельского, православногоН. Н. Назимову, двор. , прав.6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
214560Чеплидеревня55°33'00"31°32'00"N-36-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Погорельское сельское поселение
66603450166д Чеплидеревня

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