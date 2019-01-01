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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Велижский уезд
Чепли11Петр Сем. Горожанский14537344
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
53. Чепля, погост, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, богадельня, 3 ярм. В 22 верстах — паров. млн. (без названия)
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
погост Чепля28289798773121852204438932
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
1ЧаплиселоЧепли, озероЧепельского, православногоН. Н. Назимову, двор. , прав.6
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
214560Чеплидеревня55°33'00"31°32'00"N-36-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66603450166д Чеплидеревня