деревня Себежская, деревня Себежская, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1913) — Familio

Себежская

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
894Себежская, дер.при колодце.121251517

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Торошинская волость
97. Торошино (Себежко, Носково), село бывшее государственное, при реке Торошинке, дворов 16, жителей 99, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь правосл Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Псковский уезд, Торошинская волость
пог. Торошино
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