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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4445Старая Аврамовка, с. вл. и казач.при р. Хороле.73247808777Церковь православная 1. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Старая Аврамовка и Новая Аврамовка и д. Лагодовка6Алексд. Лагода119—28
Д. Семеновка, Старая и Новая Аврамовка28Наследн. Павла Галецкого326—40
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1053. Старая Аврамовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 254, жителей 1700, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, 2 кзн., 37 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
14.0Старая Аврамовка селоСтаро-Аврамовское козаков171021026154362354716
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19397Староаврамівкаселоцентр сільської радир-н Хорольськийсільрада Староаврамівська