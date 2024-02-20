деревня Новое Урметьево, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новое Урметьево

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
452Новая Урметева (Устюмкина), д. каз.при рч. Малой Тарханке.1152047192188

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Костюнькинская волость
Д. Новое Урметево. Б. госуд. Мордва. Православн.1710Колод.1871081248174167

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
56513Новое Урметьеводеревня54°31'с.ш.51°18'в.д.N-39-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Чувашское Урметьево
36646440106д Новое Урметьеводеревня

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