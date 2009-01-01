- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
308. Струнское, дом в. првл. В 7 верстах — Домники, школа, пог. Сосницы, церковь православная. В 10 верстах — погост Струль, церковь православная, пог. Домники, церковь п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
имение Струнь 1-я159114023138115238602838669868
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
1Струнь 1-я, с волостным правлениемимениеСтрунка, ручейСосницкого, православногожене статского советника, А. И. Филипченко1
31Струнь 2-япогостСтрунка, речкаСтрунского, православногопричту Струнской церкви2
57Струнь 2-едеревняСтрунка, рекаСосницкого, православного2-му Струнскому сельскому обществу25
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Струнье101
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Струнье108