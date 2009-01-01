деревня Струнье, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Струнье

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Струнская волость
308. Струнское, дом в. првл. В 7 верстах — Домники, школа, пог. Сосницы, церковь православная. В 10 верстах — погост Струль, церковь православная, пог. Домники, церковь п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Струнская волость
имение Струнь 1-я159114023138115238602838669868

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Струнская волость
1Струнь 1-я, с волостным правлениемимениеСтрунка, ручейСосницкого, православногожене статского советника, А. И. Филипченко1
31Струнь 2-япогостСтрунка, речкаСтрунского, православногопричту Струнской церкви2
57Струнь 2-едеревняСтрунка, рекаСосницкого, православного2-му Струнскому сельскому обществу25

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Солоникский сельсовет
д Струнье101

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Солоникский сельсовет
д. Струнье108

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