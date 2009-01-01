агрогородок Муравилье, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Муравилье

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Костюковичская волость
275. Маровилье, село бывшее владельческое, при речке Погорелице, дворов 44, жителей 300, церковь православная, торжок 8 сентября.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Костюковичская волость
18Село Моравильебольш. дор. ручьеМоравильск. с. о. церк. земли652 12218Моравильск. пр. 14929

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д Муравилье605

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
аг. Муравилье170

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