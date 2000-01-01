деревня Ново-Петровск, Константиновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Ново-Петровск

Константиновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьян с. Новопетровска, Константиновской волости, Гдовского уезда на постановление уездного съезда о разделе земли. 1892–1893 гг. // Центральный государствен Показать все
По жалобе крестьянина с. Новопетровска, Константиновской волости, Гдовского уезда, В. Данилова на постановление уездного съезда по делу о лишении его усадебной земли. 189 Показать все
О выкупе наделов земли крестьянами с. Новопетровска, Константиновской волости, Гдовского уезда, К. Митрофановым и Аникиевым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный Показать все
По прошению крестьянки А. Васильевой о снятии опеки с ее имущества в д. Ново-Петровско Константиновской волости Гдовского уезда. 1917 г. // Центральный государственный ис Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
882Новопетровско, д. Павл. гор. пр.при колодце.502052620

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Константиновская волость
Новопетровск д.525 стан4042 участок36почтовое отделение Доложск.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.