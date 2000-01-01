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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьян с. Новопетровска, Константиновской волости, Гдовского уезда на постановление уездного съезда о разделе земли. 1892–1893 гг. // Центральный государствен Показать все
По жалобе крестьянина с. Новопетровска, Константиновской волости, Гдовского уезда, В. Данилова на постановление уездного съезда по делу о лишении его усадебной земли. 189 Показать все
О выкупе наделов земли крестьянами с. Новопетровска, Константиновской волости, Гдовского уезда, К. Митрофановым и Аникиевым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный Показать все
По прошению крестьянки А. Васильевой о снятии опеки с ее имущества в д. Ново-Петровско Константиновской волости Гдовского уезда. 1917 г. // Центральный государственный ис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
882Новопетровско, д. Павл. гор. пр.при колодце.502052620
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новопетровск д.525 стан4042 участок36почтовое отделение Доложск.