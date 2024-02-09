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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1133Перхина (Антипина), д.при рч. Индоманке.114½4771824Чудь 18—24.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27503. ПерхинаПавшинскоеР. Индоманке11821До ближайшего поселения: 2. До школы: 8. До почтового отделения: 21. До пароходной пристани: 65. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 23. Не крестьянское: —. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —.