Населенное место

Марцияново, им. (Кучевского), р. Става, жит. 22 (11 м. 11 ж.), дес. 289., у. гор. 22 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Лынтупы 22 в.