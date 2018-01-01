село Кочеров, Житомирська область (на 2018) — Familio

Кочеров

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Ставицкая волость
914. Кочеров, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 107, жителей 888, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка, ярмарка — 1 окт.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Кичкировская волость
Кочеров село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7848Кочерівселоцентр сільської радир-н Радомишльськийсільрада Кочерівська

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