село Лукашевка, село Лукашевка, Грайворонская волость, Грайворонский уезд (на 1892) — Familio

Лукашевка

Грайворонская волость, Грайворонский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Белгородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
558Лукашевка, с. вл.при р. Ворскле.82032149146Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Грайворонская волость
218. Лукашевка, село бывшее владельческое и государственное, при реке Ворскле, дворов 54, жителей 294, церковь православная

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Грайворонский уезд, Грайворонская волость
Лукашевка 1 село 8138132Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 2.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close