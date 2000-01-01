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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
558Лукашевка, с. вл.при р. Ворскле.82032149146Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
218. Лукашевка, село бывшее владельческое и государственное, при реке Ворскле, дворов 54, жителей 294, церковь православная
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Лукашевка 1 село 8138132Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 2.