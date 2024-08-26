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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3200Татариново (Татарино), сц. вл.при р. Фошне.41943195277Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1002. Татаринское (Татариново), сельцо бывшее владельческое, при речке Фошне, дворов 58, жителей 444, 2 лавки, винокуренный завод
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Татариново (сельцо)12Дросковское почтово-телеграфное отделение
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
57491ТатариновадеревняУшаковскийрк. ФошняВсего: 103. Крестьянского типа: 102.263288551328.51Колпна, М.-К.-В. ж. д. : 24,5 км.п. а. Скородумовское: 8,5 км.Т-з—III р.