сельцо Татариново, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Татариново

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3200Татариново (Татарино), сц. вл.при р. Фошне.41943195277Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Фошненская волость
1002. Татаринское (Татариново), сельцо бывшее владельческое, при речке Фошне, дворов 58, жителей 444, 2 лавки, винокуренный завод

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Рождественская волость
Татариново (сельцо)12Дросковское почтово-телеграфное отделение

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ленинская волость
57491ТатариновадеревняУшаковскийрк. ФошняВсего: 103. Крестьянского типа: 102.263288551328.51Колпна, М.-К.-В. ж. д. : 24,5 км.п. а. Скородумовское: 8,5 км.Т-з—III р.

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