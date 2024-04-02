город Каркси-Нуйа, город Каркси-Нуйа, Mulgi vald, Viljandi maakond (на 2022) — Familio

Каркси-Нуйа

Mulgi vald, Viljandi maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Вильяндиский район
поселок городского типа Нуйа4235459
Эстонская ССР, Вильяндиский район, Поллиский сельсовет
поселок Нуйа4235767

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Viljandi maakond, Mulgi vald
Karksi-Nuia linnomavalitsuse sisene linn
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