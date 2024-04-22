деревня Деревеньки, деревня Деревеньки, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Деревеньки

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина деревни Деревенька Хмельниковской волости Артемия Семенова Крутякова в нанесении побоев своей жене Авдотье Павловой, а так же в мотовстве и Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянину Хмельниковской волости деревни Деревеньки, М. А. Лебедкину. 1912–1914 гг. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3961Деревеньки, д. вл.при пруде.50202378104

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Гор-Кнельцы. Д. Старова, Белоглазова, Деревеньки, Юрцова и Снятинка4Степ. Петр. Колмогоров3979103

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Хмельниковская волость
4727Деревеньки деревня22135207407

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
279800Деревенькидеревня56°50'38°07'O-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Нерльское сельское поселение
28622424246д Деревенькидеревня
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