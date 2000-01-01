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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Обод Лудонской волости Лужского уезда А. Лукина на земского начальника. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и дарственной земли общества крестьян д. Обод Лудонской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и дарственной земли крестьян деревни Обода Лудонской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и дарственной земли общества крестьян деревни Обод Лудонской волости. 1912–1915 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Обода. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 489.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2487Обода, д. вл.при колодцах.701873530
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Обода д.683 стан12107 участок22станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги