деревня Обода, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Обода

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Обод Лудонской волости Лужского уезда А. Лукина на земского начальника. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и дарственной земли общества крестьян д. Обод Лудонской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и дарственной земли крестьян деревни Обода Лудонской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и дарственной земли общества крестьян деревни Обод Лудонской волости. 1912–1915 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Обода. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 489.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2487Обода, д. вл.при колодцах.701873530

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Обода д.683 стан12107 участок22станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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