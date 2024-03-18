село Новоспасск, Хвалынский уезд, Саратовская губерния (на 1890) — Familio

Новоспасск

Хвалынский уезд, Саратовская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1901Новоспасское (Новопавловка), с. вл.при рч. Теришке.281547133132Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
С. Новоспасское с Д. Карагужею19Наследники Князя Алекс. Ник. Оболенского2522188

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Ново-Спасская волость
995. Ново-Спасское (Ново-Павловка), село бывшее владельческое, при речке Терешке, дворов 46, жителей 289, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь правос Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Ново-Спасская волость
село Ново-Спасское2513998691098347535307005сведений нет

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