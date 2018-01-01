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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Шонгско-Николаевской вол. д. Наволоки Ф. Казакова об отмене решения мирового съезда по делу о сенных покосах с крестьянином Бурмяковым и о на Показать все
Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьян дер. Наволок Шонгско-Николаевской волости Наволоцкого с товарищами о подворном пользовании сеноко Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Наволок605
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241356Наволокдеревня59°57'с.ш.45°43'в.д.O-38-008