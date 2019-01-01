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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
39Нижнее КрасноедеревняЗападная Двина, рекаБудницкого, православногоСивицкому сельскому обществу13
55деревни Нижнее КрасноевыселокколодецБудницкого, православногоМиловидскому сельскому обществу1
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180853Нижнее Красноедеревня55°35'00"31°07'00"N-36-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66603415196д Нижнее Красноедеревня