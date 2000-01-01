деревня Чухново, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Чухново

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
О семейном разделе крестьянина д. Чухново Бельской волости Гдовского уезда Ф. Елизарова. 1904–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
По жалобе крестьян д. Чухново Бельской волости Гдовского уезда на решение уездного съезда о земле. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О земле крестьянина д. Чухново Бельской волости Гдовского уезда Ф. Исакова. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 16 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1814Чухново (Быки), д. каз.при колодце.934042625

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Бельская волость
69. Чухнова (Гусары), деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 80, з. п. ст., мельница

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Чухново д., земская ст.1023 стан5927 участок59город Псков.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.