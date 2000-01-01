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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О семейном разделе крестьянина д. Чухново Бельской волости Гдовского уезда Ф. Елизарова. 1904–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
По жалобе крестьян д. Чухново Бельской волости Гдовского уезда на решение уездного съезда о земле. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О земле крестьянина д. Чухново Бельской волости Гдовского уезда Ф. Исакова. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 16 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1814Чухново (Быки), д. каз.при колодце.934042625
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
69. Чухнова (Гусары), деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 80, з. п. ст., мельница
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Чухново д., земская ст.1023 стан5927 участок59город Псков.