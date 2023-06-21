село Фёдоровка — Familio

Фёдоровка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Чубаревка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
608Федоровка (Бурлацкая), с. каз.при рч. Гайчуле.1052028511691158Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Воскресенская волость
109. Федоровка (Бурлацкая), село бывшее государственное, при речке Гайчуле, дворов 489, жителей 3090, церковь православная, школа, 3 лавки, 2 ярмарки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Федоровская волость
1Федоровка с. х. Кобыльным бывшие государственные912320528036008

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46263Федорівкаселоцентр сільської радир-н Пологівськийсільрада Федорівська

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