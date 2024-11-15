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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сарафан "дольник", Конец XIX века. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4773Бакланово, д. вл.при р. Ухтомке.150672234
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2722Олеховская (Борис.)Олеховск.УспенскийЛеденцова130261720
28—Олеховская (Борис.)Олеховск.УспенскийЛеденцова130251315
29—Олеховская (Борис.)Оносовск.Успенскийбывшие государственные1302132
30—Олеховская (Борис.)Оносовск.Успенскийбывшие государственные1302233
31—Олеховская (Баклан.)ОгучевскоеУспенскийТоляковск.100592524
32—Олеховская (Баклан.)ОгучевскоеУспенскийШульц10054106
33—Олеховская (Баклан.)ОносовскоеУспенскийбывшие государственные100572222
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Баклаково2106деревняРусские264965114
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Бакланово (1 торг. завед.)419деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 160 км. Летнее: —.2726
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273424Баклановодеревня60°29'с.ш.40°25'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618151111д Баклановодеревня