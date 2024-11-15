деревня Бакланово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бакланово

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Сарафан "дольник", Конец XIX века. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4773Бакланово, д. вл.при р. Ухтомке.150672234

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Ухтомская волость
2722Олеховская (Борис.)Олеховск.УспенскийЛеденцова130261720
28Олеховская (Борис.)Олеховск.УспенскийЛеденцова130251315
29Олеховская (Борис.)Оносовск.Успенскийбывшие государственные1302132
30Олеховская (Борис.)Оносовск.Успенскийбывшие государственные1302233
31Олеховская (Баклан.)ОгучевскоеУспенскийТоляковск.100592524
32Олеховская (Баклан.)ОгучевскоеУспенскийШульц10054106
33Олеховская (Баклан.)ОносовскоеУспенскийбывшие государственные100572222

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вожегодская волость
Баклаково2106деревняРусские264965114

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Ухтомский сельсовет
Бакланово (1 торг. завед.)419деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 160 км. Летнее: —.2726

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273424Баклановодеревня60°29'с.ш.40°25'в.д.P-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение
19618151111д Баклановодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.