деревня Талицы, деревня Талицы, Шуйский уезд, Владимирская губерния (на 1886) — Familio

Талицы

Шуйский уезд, Владимирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5881Талицкое, д. вл.при рч. Талке.3810144044

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Талицкая волость
973. Талицкое, село бывшее владельческое, при реке Черновке, дворов 9, жителей 52, церковь православная, волостное правление (уездный город в 38 верстах), богадельня, шко Показать все
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