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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5881Талицкое, д. вл.при рч. Талке.3810144044
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
973. Талицкое, село бывшее владельческое, при реке Черновке, дворов 9, жителей 52, церковь православная, волостное правление (уездный город в 38 верстах), богадельня, шко Показать все