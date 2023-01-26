село Саниоре, თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Саниоре

თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
სანიორე
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Телавский район, Саниорский сельсовет
село Саниоре2282772

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , თელავის მუნიციპალიტეტი, სანიორეს თემი
სანიორეSanioreМужчин: 359. Женщин: 376. Всего: 735.

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