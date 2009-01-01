Населенное место

Борейковщизна, ф. (Бренна), р. Клева, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 59, у. гор. 34 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Бинякони 44 в.