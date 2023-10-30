село Ильинское, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2920Ильинское, сел.при рч. Калиновке малой.2516290780798Церковь православная 1 Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ильинская волость
776. Ильинское, село бывшее государственное, при речке Калиновке Малой, дворов 290, жителей 1721, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ильинская волость
село Ильинское183224947712112926296058867

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ильинская волость
1) с. Ильинское на р. Малой Калиновке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станц., распл.Ильинское общество44011291095Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские25

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Камышловский район, Ильинский сельсовет
1. Ильинское, с. 524107012302300русские2300Ильинскойр. М.-Калиновка27ст. Пышминская1327272727просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
37930Ильинскоесело56°40'с.ш.62°28'в.д.O-41-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000251с Ильинскоесело

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