деревня Егорьевское, Новленская волость, Вологодский уезд (на 1914) — Familio

Егорьевское

Новленская волость, Вологодский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
962Егорьевское, д. вл.близь р. Большой Ельмы.644081820

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
196. Егорьевская, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 54, станция железнодорожная

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Новленская волость
3123Егорьевское-ЛысневоЕгорьевское.Христо Рождественский на Ельмебывшие помещичьи7012111932
32Егорьевское-ЛысневоРостанское.Христо Рождественский на Ельмебывшие помещичьи701271922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.