село Михайловка, село Михайловка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Михайловка Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3552.
Губин Алексей Северианович, отставной рядовой из крестьян д. Михайловка Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 119.
Тащеев Николай Михайлович, запасной нижний чин д. Михайловка Ново-Кутлинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 555.
Тощаев Николай Михайлович, запасной рядовой с. Михайловка Ново-Кутлинской волости. 1912 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 568.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1017Михайловка, сц. вл.при рч. Ломовке.451272295300

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Ново-Кутлинская волость
562. Михайловка, сельцо бывшее владельческое, при речке Ломовке, дворов 150, жителей 724, лавка, свеклосах. пар. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47557Михайловкасело53°41'45°14'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Степановский сельсовет
56643437106с Михайловкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close